Fogliani, Neurologia senza copertura specialistica nelle ore notturne

La carenza di personale medico continua a incidere sull’organizzazione dei servizi dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo. L’ultima criticità riguarda l’Unità operativa complessa di Neurologia, dove l’attività assistenziale viene garantita nelle fasce mattutina e pomeridiana, mentre dopo le 20 non è prevista la reperibilità neurologica specialistica.

In presenza di un’emergenza neurologica nelle ore notturne, il paziente dovrà quindi essere gestito secondo i protocolli dell’emergenza-urgenza e, qualora necessario, indirizzato verso altri centri specialistici della provincia, sulla base delle condizioni cliniche e della disponibilità delle strutture.

La situazione è stata affrontata dalla direzione aziendale dell’Asp in risposta alla segnalazione della responsabile facente funzioni della Neurologia del presidio milazzese. I sindacati hanno chiesto chiarimenti sull’organizzazione dell’assistenza nelle ore prive di copertura specialistica. «Nessuno vuole mettere in discussione il ruolo dei medici del Pronto soccorso – affermano – ma è fondamentale comprendere come sia organizzata la consulenza neurologica specialistica nelle ore in cui non è prevista la reperibilità».

L’Asp riconduce le difficoltà alla persistente carenza di medici. Il manager Giuseppe Cuccì ha ricordato le procedure di reclutamento già avviate: «Nel settembre 2025, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato l’avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa di Neurologia del presidio di Milazzo. Nel febbraio 2026 è stato pubblicato un avviso per la formazione di una graduatoria per eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico in Neurologia».

Le procedure non hanno finora consentito di superare la carenza. Per agosto è stata estesa la reperibilità pomeridiana della Neurologia anche al Pronto soccorso, mentre resta senza copertura specialistica la fascia notturna.

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