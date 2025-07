Città Metropolitana e San Filippo del Mela, tavolo tecnico per la viabilità

La Città Metropolitana di Messina rafforza la collaborazione con i Comuni per potenziare la rete stradale provinciale. Nell’ambito di un piano condiviso di interventi sostenibili, il Direttore Generale Giuseppe Campagna e il responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni Sergio Castorina hanno svolto un sopralluogo a San Filippo del Mela. L’iniziativa, promossa dal Consigliere Metropolitano Libero Gioveni, ha coinvolto il Sindaco Giovanni Pino, il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Valentino Colosi, la Consigliera Comunale Antonella D’Amico e il tecnico Salvatore Dipaola.

Durante l’incontro, l’Amministrazione Comunale ha evidenziato criticità su diversi tratti: la SP 65 nel primo tratto, la SP 66b Padure–Botteghelle tra Olivarella e Santa Lucia del Mela, la SP 66 tra il centro di San Filippo e Cattafi e la SP 67/dir che collega Archi a Milazzo. È emersa la necessità di realizzare rotatorie e interventi finalizzati a incrementare la sicurezza e la fluidità del traffico tra San Filippo, Milazzo e Santa Lucia.

Su proposta di Campagna, è stato concordato di istituire un tavolo tecnico per definire i dettagli progettuali e avviare la fase di studio. “Questi momenti di confronto diretto con i territori rappresentano una delle leve fondamentali dell’azione amministrativa”, ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile. Il Consigliere Gioveni ha ringraziato il Direttore per l’impegno, sottolineando l’importanza di una sinergia istituzionale per rispondere alle esigenze dell’Area Vasta. I presenti hanno espresso apprezzamento per l’esito dell’incontro, giudicandolo un passo significativo verso un’infrastruttura stradale più efficiente e moderna.

