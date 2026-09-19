Comuni virtuosi, oltre 74 mila euro dalla Regione a Misterbianco

Misterbianco rientra tra i Comuni virtuosi destinatari delle risorse previste dalla Legge di Stabilità regionale a sostegno della finanza locale. All’Ente saranno assegnati oltre 74 mila euro attraverso una misura dell’Assessorato agli Enti Locali rivolta alle amministrazioni che hanno adottato strumenti efficaci per migliorare la riscossione dei tributi e garantire l’equilibrio finanziario.

L’assegnazione riguarda il percorso avviato negli ultimi anni dall’amministrazione sul fronte della gestione delle risorse, con interventi finalizzati a rendere più regolare il flusso delle entrate e a tutelare le disponibilità comunali.

«In questi anni abbiamo lavorato sulla qualità della gestione finanziaria, sulla regolarità delle entrate e su una buona sinergia all’interno della macchina amministrativa», ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro. Secondo il primo cittadino, una maggiore capacità di controllo delle risorse consente di incrementare gli investimenti, programmare con maggiore efficacia e assicurare più servizi ai cittadini.

Corsaro ha definito il contributo «un bel segnale e un premio dalla Regione», esprimendo inoltre gratitudine all’assessore Elisa Ingala per una misura che valorizza, nelle parole del sindaco, le amministrazioni impegnate nel rafforzamento della propria autonomia finanziaria.

Il contributo riconosciuto a Misterbianco si inserisce dunque nel programma regionale destinato ai Comuni virtuosi che hanno intrapreso azioni per rendere più efficiente la riscossione e consolidare la gestione delle proprie risorse.

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