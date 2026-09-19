Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 21 al 27 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha predisposto una nuova serie di controlli della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. I servizi saranno effettuati da lunedì 21 settembre a domenica 27 settembre 2026, con l’impiego di strumenti per il rilevamento della velocità dei veicoli.

Le verifiche interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un più elevato tasso di incidentalità. L’attività rientra nelle iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti e al rispetto dei limiti di velocità previsti lungo la rete viaria.

Secondo il calendario comunicato dalla Polizia Stradale, i controlli saranno effettuati nelle giornate del 21, 22, 23, 24 e 26 settembre. Le pattuglie opereranno alternativamente sulla A20 Messina-Palermo e sulla A18 Messina-Catania, interessando entrambi i sensi di marcia.

La diffusione preventiva delle tratte sottoposte a controllo ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla necessità di mantenere una velocità adeguata e conforme ai limiti stabiliti. L’eccessiva velocità rappresenta infatti uno dei fattori che possono incidere sulla sicurezza della circolazione e sulle conseguenze degli incidenti stradali.

I servizi programmati riguarderanno quindi alcuni dei principali collegamenti autostradali del Messinese nel corso della settimana compresa tra il 21 e il 27 settembre.

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