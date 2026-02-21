Ciclone Harry, iter semplificato per il ripristino delle strutture

Gli operatori del Sindacato italiano balneari di Fipe Confcommercio esprimono soddisfazione per la nuova circolare congiunta emanata dai dipartimenti regionali dell’Ambiente, dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e Tecnico, firmata dall’assessore Giusi Savarino e dai dirigenti generali competenti, insieme all’approvazione del decreto legge che ne definisce il quadro operativo. Il provvedimento introduce procedure straordinarie semplificate per la ricostruzione delle strutture balneari danneggiate dal ciclone Harry, con un iter amministrativo più rapido per il ripristino dei manufatti situati su concessioni demaniali marittime.

Il comparto definisce il risultato come frutto di un confronto costante con le istituzioni. «Desideriamo esprimere apprezzamento per l’impegno del governo Schifani – afferma Ignazio Ragusa, presidente regionale del Sib Fipe Confcommercio – e per tutti coloro che hanno contribuito alla redazione della circolare». Ragusa ha inoltre ringraziato il Consiglio dei ministri per l’approvazione del decreto legge, ritenuto un passaggio ulteriore verso una gestione più chiara e uniforme delle procedure.

Il sindacato richiama tuttavia l’attenzione sulla questione delle concessioni demaniali, la cui imminente scadenza, legata alla direttiva Bolkestein, continua a rappresentare un elemento di criticità per le imprese del settore. Gli operatori, pur dovendo affrontare interventi di ricostruzione e sostenere investimenti rilevanti, si trovano a operare in un contesto caratterizzato da limitate prospettive temporali.

«In queste condizioni – sottolinea Ragusa – la capacità di pianificare e garantire continuità aziendale risulta fortemente compromessa», evidenziando la necessità di una rimodulazione del periodo concessorio per consentire programmazione e stabilità. Secondo il Sib, il sistema balneare rappresenta un elemento centrale dell’offerta turistica nazionale e la tutela della sua competitività richiede interventi strutturali.

Il sindacato annuncia infine l’intenzione di monitorare l’applicazione delle nuove disposizioni e di proseguire il confronto con le istituzioni per individuare soluzioni condivise sul tema delle concessioni.

👁 Articolo letto 307 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.