Galleria Calavà, Fazio: “Contiamo di riaprire i primi di novembre”

di Maria Cristina Miragliotta – In seguito all’incidente del 5 settembre, proseguono le operazioni di ripristino nella galleria Calavà, situata lungo l’autostrada A20. L’evento ha causato la chiusura temporanea della galleria, determinando il dirottamento del traffico veicolare sulla Strada Statale 113, con inevitabili problemi di congestione lungo quest’ultima arteria.

Durante un incontro tenutosi ieri a Patti, Franco Fazio, direttore generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), ha fornito aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori. “Speriamo di rispettare i tempi che ci eravamo prefissati”, ha dichiarato Fazio, sottolineando l’impegno delle squadre coinvolte. “Sicuramente stanno lavorando con un ritmo abbastanza serrato, però è un intervento molto, ma molto impegnativo, e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo”. L’incidente del 5 settembre, infatti, ha causato danni significativi alla struttura, rendendo complesso il lavoro di ripristino.

Secondo quanto comunicato dal direttore generale, i danni alla galleria sono molto gravi, tanto che il completamento dei lavori potrebbe subire ulteriori ritardi. “I danni che ha prodotto questo incidente sono molto, molto seri”, ha aggiunto Fazio.

Sebbene si stia lavorando con intensità, il dirigente ha espresso cautela riguardo la possibilità di completare i lavori per fine ottobre. La data prevista per la riapertura della galleria potrebbe quindi slittare ai primi di novembre, momento in cui il traffico potrebbe finalmente tornare a scorrere lungo l’autostrada A20.

