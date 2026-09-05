Sant’Agata di Militello, tentata truffa a una pensionata: due arresti

A Sant’Agata di Militello due uomini, di 32 e 45 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso. L’intervento è scattato dopo la segnalazione al 112 NUE effettuata dal figlio di una pensionata che era stata contattata telefonicamente da un uomo presentatosi come un presunto «Maresciallo della Stazione Carabinieri di Capo d’Orlando».

Durante la conversazione, l’interlocutore aveva riferito alla donna che un suo familiare sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, sostenendo che fosse necessario consegnare con urgenza denaro o gioielli a titolo di risarcimento.

Ricevuta la richiesta di intervento, i militari della Stazione di Sant’Agata di Militello hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della pensionata, trovandola ancora al telefono con uno dei presunti truffatori. L’uomo le stava annunciando l’imminente arrivo di una persona incaricata di ritirare i beni richiesti.

La donna, seguendo le indicazioni dei Carabinieri, ha continuato la telefonata fingendo di aderire alla richiesta. Il suo interlocutore, tuttavia, ha improvvisamente interrotto la comunicazione. Anche il complice, che secondo quanto ricostruito si trovava ormai nelle vicinanze dell’abitazione, si è allontanato.

Le successive verifiche, condotte dai Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, hanno consentito di individuare i due sospettati. I militari li hanno intercettati a bordo di un’automobile nei pressi del casello autostradale di Sant’Agata di Militello, procedendo al loro arresto per «tentata truffa aggravata in concorso».

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