Conferenza Episcopale Siciliana, incontro al Santuario di Valverde

La Diocesi di Acireale ospiterà dal 9 all’11 marzo 2026 la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana, appuntamento che riunirà i vescovi dell’Isola per tre giornate dedicate al confronto e alla programmazione pastorale. L’incontro si svolgerà a Valverde, con il Santuario della Madonna di Valverde come luogo centrale per i momenti di preghiera che accompagneranno i lavori dell’assemblea.

Il Santuario, affidato ai padri agostiniani, accoglierà i presuli provenienti dalle diocesi siciliane, chiamati a discutere alcune delle principali questioni che interessano oggi la vita delle comunità ecclesiali dell’Isola. Nel corso della sessione saranno affrontati diversi temi legati alla dimensione pastorale, sociale e culturale del territorio, con l’obiettivo di condividere riflessioni e definire orientamenti per l’attività delle diocesi.

All’organizzazione dell’evento ha collaborato anche il Comune di Valverde, guidato dal sindaco Domenico Caggegi, che ha supportato gli aspetti logistici dell’incontro. I vescovi siciliani tornano così nella città che ospita il Santuario mariano dopo la Giornata Sacerdotale Mariana celebrata nel maggio del 2024.

Tra gli appuntamenti previsti durante i lavori della Conferenza Episcopale Siciliana è in programma anche un momento di preghiera aperto alla partecipazione dei fedeli. Martedì 10 marzo, alle ore 20.00, al Santuario di Maria Santissima di Valverde si svolgerà una veglia per la pace presieduta dai vescovi dell’Isola.

La celebrazione rappresenterà un momento di preghiera comunitaria dedicato alle popolazioni coinvolte nei conflitti e alle situazioni di tensione internazionale, offrendo ai fedeli la possibilità di partecipare a un’iniziativa di raccoglimento e condivisione spirituale.

