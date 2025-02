Terremoto, Schifani: “Monitoriamo la situazione, pronti a intervenire”

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato alle 16:19 ora locale nella zona delle Isole Eolie, al largo della costa tirrenica siciliana. L’evento sismico è stato percepito distintamente dalla popolazione in un’ampia area compresa tra Messina e Palermo, con particolare intensità nei comuni dell’area nebroidea.

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto coordinate geografiche di 38.4940 latitudine e 14.4600 longitudine, con una profondità di 17 chilometri. L’epicentro è stato individuato in mare, a circa 45 chilometri da Sant’Agata di Militello e a est dell’isola di Alicudi. Il terremoto è stato rilevato e analizzato dalla Sala Operativa INGV di Catania.

L’evento ha avuto una durata di pochi secondi ma è stato sufficiente a essere avvertito nettamente dai residenti lungo la fascia tirrenica. Al momento, non si segnalano danni a persone o edifici, ma le autorità locali e regionali stanno continuando a monitorare la situazione.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: «Sono in costante contatto con il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, il quale mantiene un coordinamento diretto con il sindaco di Lipari, il prefetto di Messina e l’INGV per una valutazione tempestiva di eventuali conseguenze. La Regione è pronta a intervenire con tutti i mezzi disponibili per garantire la sicurezza dei cittadini e sostenere le comunità coinvolte».

L’attenzione rimane alta, mentre gli esperti proseguono con l’analisi dei dati per comprendere eventuali sviluppi legati all’attività sismica nella zona.

