San Giorgio, il funzionamento del potabilizzatore, previsti interventi

di Maria Cristina Miragliotta – Nel servizio dedicato alle difficoltà segnalate dagli utenti della rete idrica di San Giorgio, l’ingegnere Giovanni Barone, progettista del potabilizzatore locale, ha descritto il funzionamento dell’impianto e richiamato l’attenzione sulle criticità emerse negli ultimi mesi. Barone ha spiegato che la struttura è stata dimensionata sulla base dei dati raccolti tra il 2009 e il 2022 riguardanti la salinità dei pozzi di approvvigionamento, evidenziando un progressivo aumento dei valori dovuto alla prolungata siccità. Secondo il tecnico, “più si incrementa il prelievo, più cresce il rischio di insalinamento”, motivo per cui la produzione viene regolata per mantenere l’equilibrio tra fabbisogni dell’utenza e tutela della falda.

L’ingegnere ha chiarito che i recenti disservizi non sono stati causati dal potabilizzatore, ma da guasti alle pompe e ai galleggianti dei pozzi che alimentano l’impianto. La rete urbana avrebbe mostrato una buona capacità di tenuta, mentre maggiori difficoltà si sono registrate nei complessi posti a quota più elevata, serviti da tubazioni datate e di diametro ridotto. Barone ha inoltre ricordato che sono stati realizzati due nuovi pozzi, finanziati attraverso la cabina di regia per la siccità, e che restano da completare i collegamenti idraulici per integrarli nel sistema.

Il vicesindaco Salmeri ha riferito che alcune zone collinari, che originariamente dovevano essere servite dall’acquedotto intercomunale o dagli stessi proprietari delle abitazioni, sono state collegate al potabilizzatore per garantire continuità del servizio idrico. Ha ringraziato Barone, Gambino ed i tecnici comunali impegnati nella gestione quotidiana e ha sottolineato l’impegno di interventi per migliorare il servizio.

Calogero Gambino ha evidenziato l’importanza di una manutenzione programmata e di un monitoraggio costante, affermando che “il potabilizzatore è una risorsa indispensabile, ma bisogna fare manutenzione programmata”. – Maggiori dettagli nel video.

