ATM: “Riqualificazione tranvia in linea con il cronoprogramma”

ATM interviene nel dibattito sulla riqualificazione della tranvia replicando alle osservazioni del consigliere comunale Libero Gioveni. La presidente dell’azienda, Carla Grillo, afferma che gli interventi in corso procedono nel rispetto delle tempistiche previste e senza criticità. Secondo quanto riferito, l’esecuzione delle opere incluse nel progetto esecutivo segue il cronoprogramma stabilito, come riscontrabile dall’avanzamento dei cantieri lungo il viale San Martino.

Grillo ricorda che, prima della pausa natalizia, è stato restituito alla fruizione pubblica il tratto lato mare fino a via Santa Cecilia, mentre subito dopo le festività sono riprese le attività sul lato monte. Nelle prossime settimane, aggiunge, è previsto l’avvio dei lavori anche in Piazza della Repubblica. In questo contesto, la presidente definisce “profondamente scorretto” il riferimento a presunti “cantieri fantasma”, ritenendo che tale espressione non rispecchi lo stato reale delle operazioni.

Oltre agli interventi visibili, l’azienda segnala che il personale della Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. è impegnato sulle componenti elettriche della linea tranviaria. Si tratta di attività meno evidenti, ma considerate rilevanti per la riqualificazione complessiva dell’infrastruttura e per il miglioramento del servizio al momento della riattivazione.

Sul fronte della manutenzione, ATM precisa che sono in corso lavori straordinari finalizzati ad aumentare l’efficienza della tranvia in vista della ripresa del servizio. L’azienda chiarisce inoltre che non sostiene costi fissi, ma corrisponde esclusivamente le spese relative agli interventi effettivamente eseguiti, escludendo quindi sprechi di risorse pubbliche. In merito alle questioni occupazionali sollevate, la presidente sottolinea che ATM non ha competenze dirette, ritenendo non pertinente il coinvolgimento dell’azienda su tale aspetto.

