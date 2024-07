18 milioni per gli artigiani, Tamajo: “Supporto concreto per il settore”

La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (Crias) ha recentemente erogato un totale di quasi 18 milioni di euro a favore del comparto artigiano e delle filiere dell’autotrasporto e dell’agricoltura. L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha commentato con soddisfazione i dati comunicati durante le sedute del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno e dell’11 luglio, affermando che la Crias si è dimostrata un elemento fondamentale per il sistema creditizio siciliano.

Tamajo ha evidenziato come l’istituzione sia riuscita a fornire un importante sostegno a centinaia di imprese artigiane che attendevano da tempo un simile intervento. “Si tratta di un colpo d’ala significativo per il sistema creditizio siciliano,” ha dichiarato l’assessore, elogiando il lavoro della presidente del CdA, Vitalba Vaccaro, e del direttore generale facente funzione, Pietro Tortorici. Quest’ultimo, in poco più di tre settimane dal suo insediamento, è riuscito a sbloccare una situazione che era stagnante da oltre un anno, permettendo così l’erogazione di finanziamenti a medio termine per le scorte in agricoltura e autotrasporto, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro. A questi si aggiungono oltre 8 milioni di euro destinati a finanziamenti per esigenze di cassa, denominati di “Esercizio”.

L’assessore ha sottolineato come questi dati riflettano la vitalità di un settore fondamentale per l’economia siciliana, composto da piccole imprese che contribuiscono in modo significativo al Pil regionale. “Abbiamo il dovere di fornire risposte concrete,” ha aggiunto Tamajo, annunciando che la Crias sarà presto integrata con l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (Ircac) in un unico ente denominato Irca, destinato a diventare uno strumento ancora più flessibile e efficace per il sostegno alle imprese.

Tamajo ha concluso affermando che il volume di denaro immesso nell’economia siciliana rappresenta un impulso essenziale, i cui benefici saranno visibili già nei prossimi mesi. Ha confermato l’impegno del governo regionale nel continuare a sostenere l’accesso al credito per le imprese artigiane, promuovendo nuovi progetti per favorire investimenti e creare ricchezza in Sicilia.

