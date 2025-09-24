Patti, riconoscimento storico per l’ospedale Barone Romeo

La Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso parere favorevole alla nuova rete ospedaliera, che prevede modifiche rilevanti per la provincia di Messina. Il presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto, ha illustrato i principali punti di intervento.

“Pur in un quadro di razionalizzazione, la revisione ha comportato incrementi di servizi e di posti letto in diversi presidi, in particolare quelli periferici”, ha dichiarato Laccoto. A Barcellona, Patti e Sant’Agata di Militello si registra un aumento di due posti letto ciascuno, mentre a Mistretta sono stati attivati tre posti in Otorinolaringoiatria. A Milazzo, inoltre, l’unità Stroke è stata dotata di dieci posti, con un potenziamento della rete provinciale per l’ictus.

Un aspetto definito “strategico” dal presidente della Commissione riguarda la conferma del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina come parte integrante del sistema regionale, riconosciuto come eccellenza di riferimento anche oltre i confini siciliani.

Particolare rilievo è stato attribuito al riconoscimento dell’ospedale Barone Romeo di Patti come Dea di primo livello. “È un risultato perseguito per anni, sostenuto da amministratori, comunità locali e dal Vescovo Mons. Guglielmo Giombanco”, ha aggiunto Laccoto.

Il presidente ha sottolineato che la nuova rete rappresenta un passo in avanti verso la riduzione della mobilità sanitaria e delle liste d’attesa, ma ha evidenziato la necessità di interventi ulteriori. “La vera sfida riguarda il potenziamento degli organici. Solo con adeguate risorse umane sarà possibile garantire servizi realmente efficaci”, ha concluso.

