Si insedia il nuovo Consiglio metropolitano di Messina

Si è insediato il nuovo Consiglio metropolitano di Messina con la seduta inaugurale svoltasi a Palazzo dei Leoni e presieduta dal sindaco metropolitano Federico Basile. L’assemblea, eletta nelle consultazioni del 27 luglio, avvia così il proprio mandato istituzionale con il compito di rappresentare i Comuni del territorio e definire gli indirizzi sulle principali questioni di interesse metropolitano.

Alla prima riunione erano presenti tredici dei quattordici consiglieri proclamati eletti. Assente Antonino Foti Cuzzola per motivi personali. Alla seduta ha partecipato anche la segretaria generale della Città metropolitana, Rossana Carrubba, che ha rivolto un saluto ai componenti dell’aula.

La composizione del Consiglio vede cinque amministratori riconfermati, Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Daniela Zirilli, Antonino Russo e Libero Gioveni, affiancati da nove nuovi eletti provenienti dai diversi Comuni del territorio.

La lista Sud chiama Nord dispone della maggioranza con sette consiglieri: Carmelo Lo Monte, Flavio Santoro, Giuseppe Crisafulli, Daniela Zirilli, Paolo Alibrandi, Antonino Russo e Lorenzo Italiano. Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni è rappresentata da Giuseppe Midili, Libero Gioveni e Antonino Foti Cuzzola. Il Partito Democratico conta due eletti, Salvatore Sidoti e Giuseppe Siracusano. Completano l’assemblea Cosimo Oteri, eletto nella lista della Lega, e Monica Alessandra Maria Brancatelli, eletta nella lista Grande Sicilia.

Nel corso dell’insediamento, Federico Basile ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra gli enti locali. «L’insediamento del Consiglio metropolitano rappresenta un passaggio significativo per la Città metropolitana perché rafforza il dialogo tra i Comuni e consente di costruire un percorso condiviso sulle principali questioni che interessano il nostro territorio. Le sfide infrastrutturali, economiche e sociali richiedono una visione comune e un lavoro sinergico tra le istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità dell’area metropolitana e offrire risposte concrete alle comunità».

Al termine della seduta i consiglieri hanno prestato giuramento e osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo dello stabile di Pistunina.

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