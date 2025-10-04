Meteo in Sicilia: tempo sereno sabato, nubi e piogge da domenica

Un’area di alta pressione garantirà condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate in Sicilia nella giornata di sabato. Sul versante tirrenico si prevede alternanza di nubi e schiarite durante l’intero arco della giornata, con tendenza a rasserenamenti nelle ore serali. Il litorale ionico e le aree interne saranno caratterizzati da cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Sulla fascia meridionale si attende nuvolosità variabile, più marcata nelle ore centrali. Sull’Appennino le condizioni resteranno generalmente poco nuvolose, fatta eccezione per la presenza di nubi sparse al mattino. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, con mare da molto mosso a mosso su Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2.800 metri.

Nella giornata di domenica si assisterà a un cambiamento. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di masse d’aria umida, determinando un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata. Sul litorale tirrenico la nuvolosità aumenterà gradualmente con deboli piogge nel pomeriggio. Sulla costa ionica, dopo un avvio poco nuvoloso, è previsto un incremento della copertura nuvolosa associata a deboli precipitazioni, con schiarite serali. Sul litorale meridionale, nubi in aumento dalla sera, fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge. Condizioni simili interesseranno Appennino e zone interne. I venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali a occidentali. Lo zero termico si collocherà intorno ai 4.150 metri. Mari generalmente mossi, localmente molto mossi nel Basso Tirreno. – Fonte 3Bmeteo.

