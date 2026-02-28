Martedì la consegna dei lavori al bacino del porto di Riposto

La consegna dei lavori per il primo bacino del porto di Riposto è fissata per martedì prossimo. L’intervento, annunciato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea Luca Sammartino, riguarda un’opera ritenuta prioritaria dopo i danni provocati dal ciclone Harry lungo la costa ionica siciliana.

Secondo quanto comunicato, il nuovo bacino consentirà di garantire condizioni di maggiore sicurezza alla flotta peschereccia che opera stabilmente nello scalo di Riposto. La struttura sarà inoltre utilizzata come porto rifugio per le imbarcazioni che non potranno attraccare nei piccoli porti del litorale ionico, compromessi dagli effetti dell’evento meteorologico.

“Buone notizie per la città di Riposto. Martedì saranno consegnati i lavori del primo bacino del porto”, ha dichiarato Sammartino. L’assessore ha aggiunto che l’intervento “consentirà di ospitare in sicurezza la flotta pescherecci di stanza al porto di Riposto, oltre che rappresentare un importante porto rifugio per quelle unità che non potranno utilizzare i piccoli porti della costa ionica a causa dei danni causati dal ciclone Harry”.

Nel suo intervento, Sammartino ha evidenziato la collaborazione tra le istituzioni coinvolte, ringraziando l’amministrazione comunale e la Capitaneria di porto per il lavoro svolto in coordinamento con gli uffici della Regione Siciliana, che ha permesso di avviare l’iter in tempi rapidi.

