Sospeso cantiere edile a Taormina e ammende per oltre 50mila euro

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. Recentemente, un cantiere edile situato a Taormina è stato sottoposto a una verifica approfondita da parte della Compagnia locale dei Carabinieri, affiancata dal Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato diverse violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le irregolarità rilevate, sono emerse la mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale per gli operai, l’assenza di misure atte a prevenire il rischio di caduta e la mancata predisposizione di accorgimenti per evitare pericoli legati agli impianti elettrici. Queste condizioni hanno determinato un quadro complessivo di grave rischio per l’incolumità dei lavoratori.

All’esito dei controlli, il titolare dell’impresa è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, sono state comminate ammende e sanzioni per un importo complessivo superiore ai 50.000 euro. Per le gravi carenze accertate, è stato inoltre disposto il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa del cantiere. Nonostante le irregolarità rilevate, i Carabinieri hanno verificato che tutti i lavoratori presenti risultavano regolarmente assunti.

La campagna di controlli nel settore edile, promossa dai Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, continuerà nei prossimi mesi in tutta la provincia di Messina. L’obiettivo è garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e prevenire situazioni di pericolo per la loro sicurezza.

