Policlinico, “Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!”

Educare alla salute fin dall’infanzia è stato il filo conduttore dell’“Obesity Day 2025”, celebrato dal Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi”. L’iniziativa si è inserita nel programma nazionale promosso dall’ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e dalla SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che quest’anno ha avuto come tema “Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!”.

Nei giorni che hanno preceduto il 10 ottobre, la scuola si è trasformata in un ambiente di apprendimento interattivo in cui medici, nutrizionisti, chinesiologi e insegnanti hanno guidato gli alunni in attività ludico-educative dedicate all’alimentazione equilibrata e al movimento. L’approccio esperienziale ha coinvolto anche famiglie e personale scolastico, in un percorso volto alla promozione del benessere psicofisico.

Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano la professoressa Wasniewska, direttrice dell’UOC di Pediatria del Policlinico, e la professoressa Mariella Valenzise, referente regionale per l’obesità infantile, affiancate dal professor Tommaso Aversa, dalla professoressa Maria Francesca Messina, dal dottor Domenico Corica e dalle dottoresse Letteria Morabito, Giorgia Pepe, Alessandra Li Pomi, Debora Porri ed Elisa La Rosa, con la collaborazione dei giovani medici in formazione.

Durante l’evento conclusivo, svoltosi il 10 ottobre nel plesso centrale dell’Istituto “Leopardi”, i bambini hanno presentato i risultati del laboratorio didattico, mostrando disegni sul “piatto sano di Harvard”, componimenti poetici e cartelloni sullo stile di vita salutare. L’obiettivo condiviso dai promotori è stato quello di “insegnare ai più piccoli a prendersi cura di sé, perché la prevenzione inizia presto”.

