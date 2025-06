Nasconde la droga nel congelatore di casa, arrestato 61enne a Catania

Un uomo di 61 anni residente a Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo aveva svuotato il congelatore di casa per utilizzarlo come nascondiglio esclusivo per la droga. L’intervento è avvenuto durante un controllo antidroga condotto dalla squadra cinofili della Questura di Catania in via Palermo.

I cani poliziotto “Maui” e “Ares” hanno segnalato la presenza di sostanze illecite all’interno di un appartamento, spingendo gli agenti ad eseguire una perquisizione. Nel congelatore a pozzetto, situato all’ingresso dell’abitazione, sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo la perquisizione, il 61enne è stato tratto in arresto, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Sentito il pubblico ministero, l’uomo è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

👁 Articolo letto 535 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.