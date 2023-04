Coach Sidoti della Gold & Gold Messina si aspetta il pubblico delle grandi occasioni ai playoff

La stagione agonistica della Gold & Gold Messina entra nella fase decisiva dei playoff per la promozione in Serie B. La squadra peloritana, che ha chiuso la regular season al quarto posto in classifica, si prepara a sfidare il CUS Catania, nona classificata, nel girone Arancio insieme a Castanea 2010 e Dierre Reggio.

Il coach della Gold & Gold, Pippo Sidoti, sa che i playoff sono un’occasione completamente diversa rispetto alla stagione regolare e mette in guardia i suoi giocatori sui rischi che si possono correre in queste partite. Nonostante la migliore posizione in classifica e le due vittorie ottenute contro il CUS Catania durante la stagione regolare, Sidoti sa che bisogna affrontare la gara con il giusto piglio e soprattutto dalla parte mentale.

Il CUS Catania, allenato da Gaetano Russo, è una squadra giovane ma con atleti che giocano insieme da diverse stagioni e può contare su alcune individualità di spicco. Per capitan Cuccia e i suoi compagni, raggiungere i playoff è motivo di grande soddisfazione e sono pronti a giocarsi per intero le proprie possibilità.

Basket School Messina – CUS Catania è un classico che si ripete dal campionato 2016/17 ma per la prima volta si sfidano nei playoff. In precedenza, si sono già incontrati in semifinale dei playout in C Silver nella stagione 2017/18, dove la Gold & Gold Messina si è aggiudicata entrambe le partite.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e il CUS Catania è prevista per le ore 18:00 di domenica 16 aprile al PalaMili. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro. Coach Sidoti si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, proprio come accaduto l’anno scorso nella finale contro Palermo.

