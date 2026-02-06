Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 9 al 15 febbraio

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato la prosecuzione dei servizi di controllo della circolazione stradale mediante l’impiego di autovelox e del dispositivo Scout, finalizzati alla prevenzione degli incidenti e al rispetto delle norme del Codice della Strada. Le attività di vigilanza saranno svolte da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026 e interesseranno alcuni dei principali assi viari cittadini caratterizzati da elevati flussi di traffico.

I controlli della velocità con autovelox saranno effettuati lungo diversi tratti delle strade statali 114 e 113, nonché in alcune arterie urbane. In particolare, le verifiche riguarderanno la S.S. 114 nelle zone di Giampilieri Marina, Galati, Briga Marina e Pistunina, con specifici intervalli chilometrici individuati dal Comando. Ulteriori controlli sono previsti sulla S.S. 113 nei tratti di San Saba, Spartà e Mortelle. Le attività di rilevazione della velocità interesseranno inoltre via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e viale Giostra, nel tratto compreso tra via San Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Parallelamente, il dispositivo Scout sarà utilizzato per l’accertamento delle violazioni in materia di sosta vietata in diverse aree del centro cittadino. I controlli interesseranno corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti di velocità e delle norme sulla sosta, sottolineando come l’eccesso di velocità e le soste irregolari incidano in modo significativo sulla sicurezza della circolazione urbana.

