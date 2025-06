Amam denuncia oltre dieci distacchi elettrici di Enel a Fiumefreddo

A Fiumefreddo, una serie di guasti alla rete elettrica gestita da Enel ha causato disagi significativi nell’erogazione dell’acqua in diverse aree della città, in particolare lungo via Palermo e viale Regina Elena. L’azienda che gestisce il servizio idrico, Amam, ha segnalato un’interruzione della regolarità della distribuzione idrica in tutta Messina a causa delle interruzioni elettriche. Secondo quanto riferito da Amam, l’assenza di preavvisi da parte di E-distribuzione riguardo ai distacchi, programmati o improvvisi, ha complicato notevolmente la gestione del servizio idrico. L’azienda ha sottolineato che, negli ultimi cinque giorni, si sono verificati oltre dieci distacchi, responsabili dei disservizi riscontrati.

Nonostante le difficoltà causate dalla mancanza di comunicazioni preventive e dalle continue interruzioni nella rete idrica, il personale di Amam ha lavorato con tempestività per contenere i disagi e garantire la continuità del servizio. In risposta a questi episodi, Amam ha avviato un contenzioso formale nei confronti del gestore della rete elettrica, attribuendogli la responsabilità delle problematiche in corso. L’azienda ha inoltre attivato tutte le procedure necessarie per verificare le responsabilità dell’accaduto, definito come un fenomeno reiterato e non più tollerabile, con l’obiettivo di tutelare gli utenti e l’interesse pubblico.

