Caro carburanti, contributi fino a 50 mila euro agli autotrasportatori

L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha definito il decreto attuativo destinato a sostenere il settore dell’autotrasporto alle prese con l’aumento dei costi del carburante. Il provvedimento, illustrato dall’assessore Alessandro Aricò nel corso di un incontro con gli autotrasportatori e i tecnici del dipartimento, prevede contributi fino a 50 mila euro attraverso i 15 milioni stanziati dal governo regionale lo scorso maggio.

Il decreto sarà condiviso con l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, e prevede l’erogazione delle risorse nell’ambito del regime del “super de minimis”. Parallelamente, la Regione intende chiedere una deroga a questo meccanismo per consentire un sostegno pari al 70% dell’incremento del costo del carburante, prendendo come riferimento i prezzi registrati a febbraio di quest’anno e considerando il periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 ottobre.

«La Regione intende erogare tutti i 15 milioni di euro per sostenere la categoria dei trasportatori colpiti da questa grave crisi», ha dichiarato Aricò, sottolineando l’intenzione del governo Schifani di portare la questione nei diversi tavoli istituzionali. L’assessore ha inoltre annunciato la proposta all’Assemblea regionale siciliana di ulteriori stanziamenti per gli anni successivi.

Sul fronte degli altri interventi destinati al comparto, l’assessorato alle Infrastrutture intensificherà le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’obiettivo di accelerare l’erogazione della prima e della seconda tranche dell’incentivo “Sea modal shift”.

👁 Articolo letto 335 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.