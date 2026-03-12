Sanità «Inaugurazioni e nastri mentre i cittadini restano senza cure»

Il sindacato dei pensionati SPI CGIL di Messina interviene sul tema dell’assistenza sanitaria territoriale, evidenziando una crescente distanza tra gli annunci istituzionali e le difficoltà riscontrate dai cittadini nell’accesso alle cure. Negli ultimi giorni, spiegano dal sindacato, si susseguono comunicati e immagini relativi all’apertura di nuove strutture sanitarie, tra cui case di comunità e servizi destinati a rafforzare l’assistenza locale. Tuttavia, secondo quanto segnalato dall’organizzazione, per molti utenti – in particolare anziani e persone fragili – ottenere una visita specialistica o una prestazione sanitaria risulta sempre più complesso.

Lo SPI CGIL riferisce di ricevere numerose segnalazioni relative a tempi di attesa molto lunghi per visite ed esami, appuntamenti fissati a distanza di anni, prestazioni cancellate a causa della sospensione dei servizi e pazienti costretti a ripetere le prenotazioni dopo mesi di attesa. In altri casi, viene segnalata la necessità di spostarsi fuori provincia per accedere alle cure. «Nel frattempo chi può ricorre alla sanità privata, mentre chi non ha questa possibilità rinuncia alle cure», afferma il sindacato.

Secondo l’organizzazione, la situazione evidenzierebbe una contraddizione tra le inaugurazioni di nuove strutture e la loro effettiva operatività. «Spesso si tratta di presidi privi di medici o con personale insufficiente», sostiene lo SPI CGIL, sottolineando come ciò contribuisca ad alimentare liste d’attesa prolungate e difficoltà nei servizi territoriali.

Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sulle recenti vicende riportate dalle cronache riguardanti la gestione della sanità pubblica, che, a suo avviso, rischiano di incidere ulteriormente sul rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario.

La segretaria generale dello SPI CGIL di Messina, Pina Teresa Lontri, annuncia la richiesta di un confronto con l’Asp e con le istituzioni competenti. In mancanza di risposte, l’organizzazione prevede l’avvio di una raccolta di segnalazioni tra i cittadini e la valutazione di iniziative pubbliche e vertenze territoriali.

