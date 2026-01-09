Schifani al pranzo di Sant’Egidio: apertura a una legge sugli anziani

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha preso parte a Catania al pranzo sociale con gli anziani promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. All’iniziativa erano presenti il presidente della comunità etnea Emiliano Abramo, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e il professore Leonardo Palombi, rettore dell’Università Cattolica di Tirana. Ha partecipato anche il deputato regionale Nicola D’Agostino, primo firmatario di una proposta di legge dedicata agli anziani depositata all’Assemblea regionale siciliana.

Nel corso dell’incontro, Schifani ha ribadito la disponibilità dell’esecutivo regionale a sostenere un intervento normativo specifico. «Il mio governo guarda con favore a una legge regionale sugli anziani, ispirata all’esperienza e alle proposte della Comunità di Sant’Egidio e coerente con la normativa nazionale», ha dichiarato, precisando che sono in corso valutazioni sulla sostenibilità finanziaria delle misure. Secondo il presidente, predisporre servizi e strumenti utili a garantire una quotidianità serena alle persone in età avanzata rappresenta una priorità condivisa, in continuità con le politiche di contrasto alla povertà già avviate, per le quali è stata approvata una legge e destinati 10 milioni di euro nell’ultimo anno.

Schifani ha inoltre sottolineato il ruolo delle realtà del terzo settore nell’attuazione degli interventi. «Proseguiremo su questa strada, consapevoli che il supporto operativo di Sant’Egidio e di altre organizzazioni è essenziale per un impiego efficace delle risorse», ha aggiunto, confermando a monsignor Paglia l’impegno della Regione verso le persone in condizioni di disagio o svantaggio. «Essere tornati qui a condividere questo momento rafforza la determinazione a non lasciare indietro nessuno», ha concluso.

