A20, confronto a Palazzo d’Orleans sulle criticità dell’autostrada

Le condizioni dell’autostrada A20 Messina-Palermo sono state al centro di un incontro a Palazzo d’Orleans tra il governo regionale e i rappresentanti di numerosi Consigli comunali. Al confronto hanno partecipato il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e la deputata regionale Bernadette Grasso, vicepresidente della Commissione regionale Trasporti.

L’iniziativa è stata promossa da Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo, dopo l’approvazione di specifiche mozioni da parte di diverse amministrazioni. Presenti rappresentanti di Pettineo, San Mauro Castelverde, Castelbuono, Pollina, Capo d’Orlando, Pace del Mela, Isnello, San Fratello, Torrenova, Tusa, Castel di Lucio, Santo Stefano di Camastra, Motta d’Affermo e Mistretta.

Durante la riunione sono state esposte le criticità dell’A20, con particolare attenzione alle condizioni dell’infrastruttura, alla sicurezza della circolazione e ai disagi che interessano automobilisti, pendolari, lavoratori e imprese. Gli amministratori hanno chiesto interventi tempestivi nei diversi tratti interessati dalle problematiche.

Schifani e Aricò hanno comunicato lo stanziamento di 253 milioni di euro destinati a interventi strutturali sull’autostrada. Il presidente della Regione ha indicato il superamento delle criticità dell’A20 tra le priorità dell’esecutivo regionale.

Al termine dell’incontro Gentile ha dichiarato: «Siamo pienamente soddisfatti degli impegni presi da parte del presidente della Regione e dell’assessore regionale alle Infrastrutture, poiché la mobilità in sicurezza rappresenta un principio cardine che deve essere garantito. Adesso ci auguriamo che i tempi di intervento siano celeri e che i lavori procedano senza rallentamenti».

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