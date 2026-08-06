Ospedale “Barone Romeo” di Patti, appello del MCL all’Asp di Messina

Il segretario del Circolo comunale di Patti del Movimento Cristiano Lavoratori e componente dell’esecutivo provinciale del MCL con delega alla Sanità, Placido Salvo, insieme al presidente del Circolo di Patti, Nunzio Saturno, torna a richiamare l’attenzione dei vertici dell’Asp di Messina sulle criticità che interessano l’Ospedale Barone Romeo. I due rappresentanti del Movimento chiedono il completamento della ristrutturazione del blocco operatorio, con la riattivazione delle due sale operatorie e della sala risveglio ancora chiuse, evidenziando come i lavori abbiano accumulato ritardi ritenuti non più giustificabili.

Secondo il MCL, la piena operatività del complesso consentirebbe di sfruttare al meglio gli organici presenti in diverse unità operative dell’ospedale, incrementando il numero degli interventi chirurgici programmati. La riapertura delle sale permetterebbe così di ridurre le liste d’attesa per le prestazioni ordinarie, rispondendo alle numerose richieste provenienti dal territorio.

Il Movimento richiama inoltre l’attenzione sulla situazione dell’Ospedale di Comunità e della Residenza sanitaria assistenziale. Le due strutture, pur essendo state inaugurate e nonostante l’impegno del direttore dell’Uoc Distrettuale, dottor Mariano Mazzeo, non hanno ancora avviato le rispettive attività, privando il comprensorio di servizi assistenziali già realizzati.

“Non basta presenziare al taglio dei nastri; ci vuole il massimo impegno per sopperire celermente alla mancanza dei necessari operatori sanitari, aprire realmente le due strutture ed offrire alle nostre comunità servizi efficienti e puntuali”, dichiarano Salvo e Saturno.

Tra le criticità segnalate figura anche il reparto di Ortopedia che, a oltre un anno dall’insediamento del nuovo primario, continua a non garantire un servizio continuativo sulle 24 ore. Secondo il MCL, la carenza di personale impedisce l’attivazione dei ricoveri urgenti, nonostante il reparto sia classificato come struttura complessa. Salvo e Saturno ribadiscono infine l’impegno del Movimento Cristiano Lavoratori nel sostenere il diritto dei cittadini a ricevere cure appropriate, efficaci e sicure.

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