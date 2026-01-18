Maltempo in Sicilia, scatta la preallerta della Protezione civile

In previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore in Sicilia, la Regione ha disposto l’attivazione delle strutture operative sul territorio e la messa in atto delle procedure previste per la fase di preallerta. L’avviso è stato trasmesso dalla Protezione civile regionale già nella giornata precedente alle prefetture e agli enti interessati, con un richiamo specifico ai sindaci affinché, in qualità di autorità locali di protezione civile, adottino le misure previste dai rispettivi Piani comunali.

Il Dipartimento regionale ha inoltre disposto la sospensione di congedi e permessi per il personale, garantendo la piena operatività delle risorse disponibili. Contestualmente è stato attivato il sistema delle Organizzazioni di volontariato, chiamate a supportare i presidi territoriali nelle attività di verifica e nelle eventuali operazioni di assistenza alla popolazione.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’immediata risposta istituzionale all’emergenza annunciata. «La Regione si è mossa fin da subito per fare in modo che, attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi», ha dichiarato. Schifani ha inoltre precisato che il monitoraggio della situazione sarà continuo e coordinato, evidenziando come il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, mantenga contatti costanti con il Dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci dei territori interessati.

Nel corso delle prossime ore, la Protezione civile regionale diffonderà aggiornamenti regolari sull’evoluzione dei fenomeni meteorologici, indicando i livelli di allerta e le fasi operative previste per le diverse aree dell’Isola, in base alle condizioni attese e agli scenari di rischio.

