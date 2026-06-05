De Leo lascia Forza Italia e approda al Gruppo Misto

Si consuma una nuova frattura politica all’interno di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana. Alessandro De Leo ha formalizzato l’uscita dal gruppo parlamentare degli azzurri, scegliendo di approdare al Gruppo Misto. Una decisione maturata dopo l’esito delle recenti elezioni amministrative di Messina e le tensioni emerse nei giorni successivi al voto.

Il deputato regionale ha motivato la propria scelta con parole particolarmente critiche nei confronti del partito. «Quanto accaduto rappresenta un grave episodio politico consumato all’interno di Forza Italia», ha dichiarato De Leo, sostenendo che il lavoro svolto durante la campagna elettorale messinese non avrebbe ricevuto il dovuto riconoscimento. Secondo il parlamentare, nella fase di costruzione della lista sarebbero emerse interferenze e dinamiche che avrebbero compromesso il percorso politico e organizzativo.

De Leo ha inoltre lamentato l’assenza di interventi correttivi da parte dei rappresentanti del partito e delle figure istituzionali ad esso collegate, evidenziando anche la mancanza di contatti con la dirigenza regionale e con la Presidenza della Regione. «Ho ritenuto doveroso rendere pubbliche le criticità riscontrate, assumendomi la responsabilità di esporre fatti che ritengo rilevanti», ha affermato, aggiungendo di non temere eventuali conseguenze politiche derivanti dalle proprie posizioni.

Per il momento il parlamentare non ha indicato quale sarà il suo futuro approdo politico. Tra le ipotesi che circolano negli ambienti regionali vi sono un possibile riavvicinamento a Cateno De Luca oppure un’intesa con Ismaele La Vardera. Nell’immediato, tuttavia, la permanenza nel Gruppo Misto appare l’opzione più probabile.

Il percorso politico di De Leo è stato caratterizzato da diversi cambi di collocazione. Eletto consigliere comunale nel 2018 con Sicilia Futura, successivamente aderì a +Europa. Nel 2022 venne eletto all’Ars con Sud chiama Nord, prima della rottura con De Luca e del successivo ingresso in Forza Italia, area vicina alle posizioni di Tommaso Calderone. Con il passaggio al Misto si apre ora una nuova fase del suo percorso istituzionale.

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