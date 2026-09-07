Palermo, al via il processo all’assessora regionale Elvira Amata

Prende il via oggi, lunedì 7 settembre, davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo, il processo che vede imputata l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d’Italia e componente del governo guidato da Renato Schifani.

Amata ha scelto di restare al proprio posto, respingendo le contestazioni formulate nei suoi confronti. «Sono una persona perbene e onesta. Non mi sono mai macchiata di comportamenti illegali, né immorali. Sono convinta che dimostrerò la mia innocenza», ha dichiarato.

La Procura di Palermo ha ottenuto prima dell’estate il rinvio a giudizio dell’assessora. I pubblici ministeri Felice De Benedittis e Andrea Fusco ipotizzano l’esistenza di un accordo corruttivo tra Amata e l’imprenditrice Marcella Cannariato, legale rappresentante della A&C Broker S.r.l., per la quale è stata chiesta una condanna a due anni e sei mesi.

L’indagine si inserisce nell’inchiesta relativa ai finanziamenti riconducibili alla presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, che coinvolge anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, a sua volta sotto processo.

Secondo l’accusa, Amata avrebbe ottenuto da Cannariato l’assunzione del nipote e il pagamento delle spese per il suo alloggio durante il periodo lavorativo a Palermo. In cambio, avrebbe destinato 30 mila euro alla manifestazione “Donna, Economia e Potere”, promossa dalla Fondazione Marisa Bellisario, della quale Cannariato era rappresentante regionale.

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