68enne morta dopo la caduta al Policlinico, aperta un’inchiesta

La Procura ha avviato un’indagine per fare piena luce sul decesso di Rosa Testa, 68 anni, residente a Sant’Agata di Militello, morta sabato pomeriggio al Policlinico in seguito alle conseguenze di una caduta avvenuta nei giorni precedenti all’interno della struttura sanitaria.

L’episodio si è verificato giovedì mattina, intorno alle 11, all’ingresso del padiglione H. La donna aveva riportato un grave trauma cranico dopo essere caduta lungo la scalinata di accesso, battendo violentemente la testa sui gradini. Le lesioni riportate avevano provocato un’emorragia cerebrale che, nonostante le cure, si è rivelata fatale.

Sul caso il sostituto procuratore Riccardo Bussoli aveva inizialmente aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose. Dopo la morte della donna, l’ipotesi di reato è stata modificata in omicidio colposo, consentendo agli inquirenti di approfondire eventuali responsabilità legate all’accaduto.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Simone Scalzo. Gli investigatori hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nel padiglione, che avrebbero ripreso integralmente la dinamica dell’incidente. Contestualmente sono in corso le audizioni delle persone che si trovavano sul posto al momento dei fatti.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, Rosa Testa stava accompagnando un familiare sottoposto a terapia. Nello stesso momento, lungo la rampa laterale riservata alle persone con disabilità, un operaio stava movimentando alcuni scatoloni di farmaci con un carrello. La donna, nel tentativo di evitare alcune confezioni che stavano cadendo dal mezzo, avrebbe effettuato un passo all’indietro, perdendo l’equilibrio e precipitando sulla scalinata.

Sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente trasferita nel reparto di Rianimazione, la 68enne è rimasta ricoverata in condizioni estremamente critiche fino al decesso.

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