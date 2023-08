Geraci abbandona De Luca: nuovo ingresso alla Lega di Salvini

Una scelta meditata: Salvo Geraci punta sulla Lega per sostenere la Sicilia con azioni concrete.

Salvo Geraci, ex esponente di “Sud Chiama Nord”, lascia De Luca per unirsi alla Lega di Salvini in Sicilia, elogiando l’operato del Vicepremier e puntando a sostenere la Regione con azioni concrete.

Inattesa svolta politica in Sicilia: Salvo Geraci, neo deputato e fino a poco tempo fa membro del movimento “Sud Chiama Nord” guidato da Cateno De Luca, ha sorpreso tutti annunciando il proprio ingresso nella Lega di Matteo Salvini. La decisione, presa a seguito di un’attenta riflessione, ha scosso gli equilibri politici regionali.

Nel corso di un’intervista, Geraci ha spiegato le ragioni di questo cambiamento. Il suo entusiasmo iniziale per “Sud Chiama Nord” e il progetto “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud Chiama Nord” si è andato scemando man mano che ha notato delle carenze nei confronti degli obiettivi prefissati. Secondo l’ex esponente, il movimento non è riuscito a rafforzarsi come partito, mancando di un’analisi politica obiettiva e di strategie vincenti per l’intera regione.

Geraci ha elogiato l’operato di Matteo Salvini, soprattutto per l’impegno dimostrato verso la Sicilia. Ha citato, ad esempio, i 32 milioni di euro destinati dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture alla manutenzione dei beni monumentali e delle chiese non solo di Palermo e provincia, ma dell’intera regione. Inoltre, il progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Messina è stato un punto decisivo nella sua scelta.

Il neo deputato ha sottolineato come la Lega abbia dimostrato sensibilità verso le problematiche della Sicilia e un costante interesse nel trovare soluzioni concrete. Durante i giorni di incendi, Salvini si è mantenuto in contatto costante con i sindaci delle zone colpite, dimostrando una vicinanza apprezzata da Geraci.

Il passaggio di Geraci alla Lega ha suscitato reazioni diverse all’interno del panorama politico siciliano. Molti si sono dichiarati sorpresi dalla scelta, mentre altri l’hanno accolta con favore, vedendola come un’opportunità di rafforzare la posizione della Lega nella regione.

Per Geraci, questa decisione rappresenta una nuova fase della sua carriera politica e un impegno a sostenere la sua amata Sicilia. Conclusa l’esperienza in “Sud Chiama Nord”, si è aperto un nuovo capitolo all’interno della Lega, dove spera di trovare un dialogo costruttivo per costruire un futuro migliore per la regione.

