Critiche Chinnici (Pd) sui ritardi dei fondi per l’editoria in Sicilia

Il tema dei ritardi nell’assegnazione dei fondi per l’editoria in Sicilia si fa sempre più pressante, con l’ultimo episodio che solleva critiche da parte della deputata Valentina Chinnici del Partito Democratico. Durante la seduta della V Commissione dedicata a tale questione, Chinnici ha espressamente condannato l’assenza degli Assessorati al Bilancio e ai Beni Culturali, definendola come “l’ennesima grave mancanza di rispetto” verso gli editori siciliani e il Parlamento regionale.

Secondo Chinnici, l’Assessorato e la ragioneria avrebbero dovuto partecipare alla discussione sui ritardi nell’erogazione degli aiuti finanziari destinati all’editoria, stanziati con la manovra anti-Covid del 2020. Si tratta di un totale di 1 milione e 380 mila euro che, nonostante fossero stati approvati nel dicembre 2023, non sono ancora stati distribuiti alle imprese, nonostante siano passati cinque mesi dal decreto di impegno delle risorse.

Secondo la deputata, questa inerzia da parte della Regione Siciliana oltre a danneggiare centinaia di imprenditori e lavoratori, danneggia anche l’immagine e la dignità delle istituzioni.

