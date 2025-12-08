Riolo e Catania dominano il Rally del Barocco Ibleo a Ragusa

La tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, promossa da DLF Academy con il supporto di Ragusa Motorsport e il patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio comunale, ha riportato nel territorio ibleo una competizione rallistica dopo quattordici anni di assenza. La manifestazione, disputata tra sabato 6 e domenica 7 settembre, ha richiamato un pubblico numeroso lungo i tratti cronometrati.

Totò Riolo e Nicola Catania hanno guidato la classifica assoluta, imponendosi con la Skoda Fabia R5 Evo. Il pilota di Cerda, affiancato dal navigatore di Partanna, ha dichiarato che si è trattato di “una gara impegnativa, interpretata con grande concentrazione”. La coppia ha costruito il proprio vantaggio nella seconda tornata di prove domenicali, consolidando una leadership che non è stata più messa in discussione.

Maurizio Ciffo e Massimo Cambria, anche loro su una Skoda Fabia R5 Evo, hanno occupato la seconda posizione. Il driver calatino, sette volte vincitore a Ragusa, dopo il successo nel prologo notturno ha affermato di aver tentato “di contenere il ritmo dei primi”, senza però riuscire a colmare il divario. Sul terzo gradino del podio si sono collocati Marco Nicoletti e Veronica Modolo, protagonisti di una prova regolare a bordo della Renault Clio Super 1600.

Tra gli altri equipaggi, Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati hanno incontrato difficoltà iniziali con la Lancia Ypsilon Rally4, mentre Carlo Nicoletti e Salvatore Cancemi hanno recuperato posizioni fino al quinto posto, superate le noie all’idroguida della Peugeot 208 R2B. In sesta posizione si sono classificati Emanuele D’Angelo e Paolo Celi con la Renault Clio Rally5, seguiti da Giovanni Gurrieri e Asia Varvaro, migliori tra gli equipaggi ragusani. Completano la Top Ten Terranova–Cusimano, Gatto–Cutrone e Vitale–Mannina.

Nella sezione dedicata alle storiche si sono distinti Gordon ed Eros Di Prima con una Ford Sierra Cosworth, mentre la categoria Classic ha visto prevalere Gerlando Sollano e Piero Alfano.

Classifica generale 13° Rally del Barocco Ibleo

1) Riolo-Catania Skoda Fabia R5 EVO in 33’06”.7

2) Ciffo-Cambria Skoda Fabia R5 EVO a 35”.8

3) Nicoletti-Modolo Renault Clio Super 1600 a 1’03.5

4) Mistretta-Beninati Lancia Ypsilon Rally4 a 1’46”.3

5) Nicoletti-Cancemi Peugeot 208 R2B a 2’44”.4

6) D’Angelo-Celi Renault Clio Rally5 a 4’36”.6

7) Gurrieri-Varvaro Peugeot 208 R2 a 6’58”.6

8) Terranova-Cusimano Peugeot 106 R a 7’31”.9

9) Gatto-Cutrone Peugeot 208 R2 a 7’58”.1

10) Vitale-Marino Skoda Fabia R5 a 8’34.0

