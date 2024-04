Incendio a Stromboli: 4 persone indagate e due società

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Dr. Giuseppe Verzera, hanno comunicato l’avviso conclusivo delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia e diritto di difesa.

Questo avviso è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (ME), nei confronti di quattro individui e due società, accusati di disastro ambientale colposo. Le due società coinvolte operano nel settore cinematografico e degli effetti speciali per cinema, televisione e teatro, assumendo responsabilità amministrativa per il danno ambientale causato.

Il provvedimento si basa sulle indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Stromboli, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Barcellona P.G., guidata dal Dr. Giuseppe Verzera. Le indagini sono state avviate subito dopo l’incendio che ha colpito l’isola il 25 e 26 maggio 2022. Questo incendio ha interessato un’area naturale protetta e vincolata ambientalmente, inclusa nei siti “UNESCO” e “Rete Natura 2000”, nonché nella riserva naturale orientata/integrale “Isola di Stromboli e Strombolicchio”.

Le indagini hanno identificato quattro individui, tra cui il legale rappresentante e il direttore di produzione di una società cinematografica, nonché il legale rappresentante di un’azienda degli effetti speciali per cinema, televisione e teatro, e un socio lavoratore.

Questi individui erano presenti sull’isola per le riprese di una serie televisiva, poco prima dell’incendio. Sono accusati di varie violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di aver contribuito al disastro ambientale causato dall’incendio.

L’attività investigativa rappresenta la risposta alle gravi conseguenze degli incendi sull’isola di Stromboli. Sottolinea l’impegno congiunto dell’Arma dei Carabinieri e della Procura di Barcellona di Pozzo di Gotto nella tutela ambientale e nell’indagine su questo grave evento.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo