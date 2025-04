Finto Carabiniere a San Pier Niceto, chiesti 15mila euro per falso incidente

Un giovane di vent’anni, residente a Catania, è stato arrestato a San Pier Niceto con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un pensionato locale. L’uomo si era recato presso l’abitazione dell’anziano, dopo una telefonata in cui un sedicente Maresciallo dei Carabinieri aveva comunicato una presunta implicazione del figlio della vittima in un incidente stradale, paventando gravi conseguenze se non fosse stato effettuato un pagamento immediato di 15.000 euro.

Il tentativo di truffa è stato interrotto grazie alla prontezza dell’anziano, che, insospettito dal racconto e dall’atteggiamento del giovane, ha contattato il 112. L’intervento dei Carabinieri, tra cui un Maresciallo della Compagnia di Milazzo libero dal servizio, ha consentito di rintracciare il sospettato, fermato nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. Le descrizioni fornite hanno permesso di identificare anche un complice, un ventiduenne anch’egli di Catania, che si trovava nella zona.

Dopo l’arresto del ventenne, condotto in carcere, il complice è stato denunciato in stato di libertà. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina volte a contrastare il crescente fenomeno delle truffe ai danni di anziani. Dal 2024, tali operazioni hanno portato all’arresto di tredici persone.

«Le Forze di Polizia non chiedono mai denaro o beni per presunte cauzioni», ricordano i Carabinieri, ribadendo l’importanza di segnalare immediatamente al numero 112 qualsiasi sospetto episodio. Le campagne informative nei centri anziani, parrocchie e tramite i media costituiscono un ulteriore strumento di prevenzione contro i raggiri.

