Messina, 60enne trovato morto in casa: indagine per istigazione

La Procura della Repubblica di Messina ha avviato un’indagine sulla morte di un uomo di 60 anni trovato privo di vita all’interno della propria abitazione nella città dello Stretto. In un primo momento l’episodio era stato ricondotto all’ipotesi di suicidio, ma alcuni elementi emersi nelle fasi iniziali degli accertamenti hanno indotto gli investigatori a procedere con ulteriori verifiche.

Le circostanze della morte non avrebbero infatti convinto pienamente gli inquirenti, che avrebbero rilevato alcune incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Per questo motivo è stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

L’indagine è coordinata dalla Procura guidata dal procuratore Antonio D’Amato. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al ritrovamento del corpo, gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione il contesto relazionale e personale della vittima, verificando eventuali contatti o situazioni che possano aver avuto un ruolo nella vicenda.

Gli accertamenti sono finalizzati anche a individuare eventuali persone che potrebbero essere coinvolte a vario titolo nella morte dell’uomo. In questo quadro, la magistratura starebbe valutando la possibile iscrizione di alcuni soggetti nel registro degli indagati prima di procedere con ulteriori atti investigativi.

Tra questi passaggi rientra anche l’esame autoptico sul corpo del sessantenne. L’autopsia, che dovrebbe essere disposta nei prossimi giorni dalla Procura di Messina, verrà eseguita la prossima settimana e avrà l’obiettivo di chiarire le cause del decesso e fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

