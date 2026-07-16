Ondata di calore, la Protezione civile attiva l’allerta arancione

Le condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate e prolungata assenza di precipitazioni hanno determinato un aumento del rischio di incendi nelle aree collinari di Barcellona. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il pericolo di roghi, evidenziando come la vegetazione particolarmente secca e il basso tasso di umidità possano favorire l’innesco e la rapida propagazione delle fiamme. Sul fronte delle temperature, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino giallo, corrispondente al Livello 1, che richiama alla massima attenzione e all’adozione di misure preventive, pur senza indicare una situazione di emergenza immediata.

In vista di possibili criticità, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, presieduto da Giuseppe Puliafito, ha già attivato la fase di preallerta per affiancare la Protezione civile nelle eventuali operazioni di intervento. Qualora si rendessero necessarie evacuazioni, i volontari garantiranno supporto sanitario e logistico attraverso ambulanze, postazioni di primo soccorso e dispositivi per l’ossigenoterapia.

«Invitiamo la popolazione ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati al caldo e agli incendi», ricorda Giuseppe Puliafito. Tra le principali indicazioni figurano l’uscita nelle ore meno calde della giornata, un’adeguata idratazione, l’utilizzo di cappelli, creme solari e indumenti chiari realizzati con fibre naturali, oltre a un’alimentazione leggera basata su frutta e verdura, limitando il consumo di bevande alcoliche.

La Croce Rossa raccomanda inoltre di mantenere freschi gli ambienti domestici, consultare i bollettini meteorologici prima degli spostamenti e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e donne in gravidanza. In presenza di sintomi quali difficoltà respiratorie, dolore toracico, vertigini, confusione, debolezza marcata o crampi, è necessario richiedere tempestivamente assistenza sanitaria. Per le emergenze restano attivi i numeri 112 e 118, mentre per informazioni e supporto è disponibile il servizio della Croce Rossa al numero 1520.

👁 Articolo letto 295 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.