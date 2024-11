Prestazione dominante dell’Orlandina contro il Mistretta 4-0

In una gara valida per il campionato di Promozione, l’Orlandina si è imposta nettamente sul Città di Mistretta con un punteggio di 4-0, grazie a una prestazione brillante e decisiva del suo fantasista Roberto Iuculano. L’incontro, disputato sul campo dell’Orlandina, ha visto la squadra di casa partire subito con slancio e dominare le fasi iniziali, facilitata anche dall’assenza del bomber avversario Salerno. Già al 13° minuto del primo tempo, Iuculano ha sbloccato il risultato con un primo gol, replicando al 20° con una seconda rete che ha ampliato il divario tra le due formazioni.

Nella ripresa, al 4° minuto, Marco Merendino ha segnato il terzo gol per l’Orlandina, consolidando ulteriormente il vantaggio. Infine, al 24° minuto del secondo tempo, De Nadal ha chiuso definitivamente la partita siglando il 4-0 finale. La prestazione di Iuculano, autore di una doppietta e di un assist, è stata determinante per guidare la squadra al successo in questo primo scontro diretto stagionale, confermando il buon momento dell’Orlandina.

Con questo risultato, l’Orlandina sale a 19 punti in classifica, alle spalle di Messana (23 punti), San Fratello Acquedolcese (22 punti) e Città di Villafranca (21 punti), e si posiziona davanti al Città di Mistretta, che resta a quota 17. Al termine della nona giornata, il campionato di Promozione vede inoltre la vittoria del Valdinisi per 2-1 sull’Atletico Messina, e quella del Pro Mende per 2-1 sul Città di Galati, mentre Monforte San Giorgio ha sconfitto la Nuova Rinascita Patti con un 4-0 netto, e la Messana si è imposta per 3-0 sul Sant’Alessio.

Il calendario prevede ora la decima giornata, con le gare di andata fissate per il 17 novembre 2024 e quelle di ritorno per il 16 marzo 2025. Tra gli incontri principali, l’Orlandina affronterà la Santangiolese, mentre il Città di Mistretta ospiterà il Sant’Alessio.

