Successo inaugurale: “Il Convivio di Eolo” spicca nell’estate 2024

L’evento inaugurale “Il Convivio di Eolo” ha segnato l’apertura trionfale dell’attività dell’Associazione dei Ristoratori Eoliani (A.R.I.E.), dimostrando un eccezionale gradimento e una partecipazione significativa. Tenutosi presso il Ristorante Filippino di Lipari, il pranzo/evento ha segnato l’inizio della stagione estiva 2024 e avviato una serie di iniziative volte a promuovere la cultura culinaria eoliana.

Il presidente di A.R.I.E., Angelo Paino, ha sottolineato l’importanza di “Il Convivio di Eolo” come evento simbolico per l’inaugurazione della stagione turistica e come veicolo per promuovere la ristorazione eoliana su scala nazionale ed internazionale.

L’evento ha visto la partecipazione dei sindaci delle isole Eolie e dell’assessora regionale al turismo, On. Elvira Amata, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e gli operatori turistici locali. I sindaci presenti hanno confermato il loro sostegno all’associazione A.R.I.E., riconoscendo il ruolo fondamentale che essa svolge nella promozione del turismo eoliano. Il presidente di Federalberghi Isole Eolie, Christian del Bono, ha assicurato il supporto della categoria al fine di migliorare l’accoglienza turistica nell’arcipelago.

Durante il pranzo/evento, i membri di A.R.I.E. hanno sollecitato le istituzioni locali e regionali a partecipare attivamente alle fiere turistiche per promuovere non solo i prodotti locali, ma anche l’offerta turistica nel suo complesso. L’associazione A.R.I.E. si propone di valorizzare i punti di forza delle Isole Eolie, tra cui i prodotti enogastronomici di alta qualità e le attrazioni turistiche uniche nel loro genere.

“Il Convivio di Eolo” ha offerto un’esperienza culinaria unica, celebrando le tradizioni locali reinterpretate dagli chef di talento, tra cui la celebre Martina Caruso, stella Michelin. La manifestazione ha evidenziato la straordinaria qualità delle materie prime locali e la creatività dei ristoratori eoliani. In conclusione, A.R.I.E. si impegna a promuovere il turismo nelle Eolie attraverso la ricchezza dell’enogastronomia locale, dimostrando un impegno costante e appassionato nel valorizzare il patrimonio culinario dell’arcipelago.

