Alta pressione garantisce tempo stabile sulla Sicilia nel WeekEnd

Sabato un promontorio di alta pressione interesserà l’intera regione, assicurando condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Sul litorale tirrenico e ionico i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, mentre sul versante meridionale si osserverà iniziale variabilità con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Nelle aree interne la mattinata presenterà ampie schiarite, ma dal primo pomeriggio potrà manifestarsi nuvolosità talora compatta accompagnata da sporadici e deboli rovesci. In serata tornerà a prevalere il sereno. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali e lo zero termico si attesterà intorno ai 3.900 metri. Il mare si presenterà poco mosso nel Basso Tirreno e nel Mare di Sicilia, mentre nel Canale si passerà da mosso a poco mosso.

Domenica l’anticiclone riprenderà il controllo, garantendo tempo stabile e soleggiato. Lungo i litorali tirrenico e ionico permarranno cieli sereni o con poche velature, mentre sul versante meridionale saranno possibili isolati addensamenti serali. Sulle aree interne e montane le condizioni saranno generalmente poco o parzialmente nuvolose, con variabilità più marcata nelle ore centrali. I venti rimarranno deboli dai quadranti nord-orientali e lo zero termico salirà a circa 4.200 metri. Il moto ondoso sarà di poco mosso su Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia. – Fonte 3Bmeteo.

