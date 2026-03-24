Donazione al Cutroni Zodda e sala intitolata a Angela e Antonella

Venerdì 27 marzo, alle ore 12.30, si terrà una cerimonia presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, durante la quale verranno consegnati alcuni beni acquistati in memoria di Angela Bianchetti e Antonella Di Natale. Nell’ambito dell’iniziativa è prevista anche l’intitolazione della sala d’attesa e la scoperta di una targa commemorativa dedicata alle due donne, scomparse a distanza di 45 giorni a causa di una malattia oncologica.

All’evento parteciperanno operatori sanitari, rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, oltre a familiari e conoscenti. La cerimonia sarà accompagnata dalla benedizione impartita da padre Saverio Cento, Rettore Superiore del Santuario di San Francesco di Paola.

Angela Bianchetti e Antonella Di Natale hanno condiviso un percorso comune all’interno dell’associazione ADASC, impegnandosi in attività di sensibilizzazione su ambiente e salute pubblica e promuovendo iniziative a sostegno dei pazienti oncologici. Il loro impegno ha contribuito, nel dicembre 2024, all’apertura della sala di chemioterapia nel presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto, risultato ottenuto dopo ripetute richieste di potenziamento dei servizi.

Le due donne, unite da un rapporto di amicizia, hanno continuato a sostenere il reparto anche negli ultimi mesi, promuovendo una raccolta destinata all’acquisto di strumenti utili per migliorare l’assistenza ai pazienti. La donazione prevede la consegna di due televisori con cuffie, due carrelli sanitari mobili, una libreria e una scaletta per lettino, dotazioni destinate al reparto che le aveva seguite nel percorso di cura.

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