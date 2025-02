Beneficenza della Guardia di Finanza per i ragazzi dell’Oratorio San Matteo

La Guardia di Finanza di Messina, attraverso il Comando Provinciale e il Gruppo Aeronavale, ha donato materiale sportivo ai ragazzi della Comunità Salesiana San Matteo, situata nel quartiere Rione Giostra. L’iniziativa ha portato alla consegna di 40 tute sportive ai giovani atleti della squadra di calcio “PGS Giovanni Paolo II”, composta da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni.

I fondi necessari per l’acquisto del materiale derivano da una raccolta benefica organizzata dai reparti della Guardia di Finanza peloritana in occasione della manifestazione di protezione sociale “Il Natale del Finanziere sullo Stretto – Anno 2024”, tenutasi lo scorso dicembre presso il Palacultura “Antonello da Messina”. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di bambini dell’Oratorio San Matteo, coinvolti nelle attività natalizie promosse per il sociale.

La cerimonia di consegna del materiale sportivo si è svolta all’interno del teatro dell’Oratorio San Matteo, in un contesto riservato. Durante l’incontro, il parroco, don Giuseppe Cutrupi, e il responsabile dell’oratorio, don Gabriele Cardaciotto, hanno espresso la loro gratitudine verso la Guardia di Finanza per il significativo gesto di solidarietà.

Hanno inoltre evidenziato il valore educativo dello sport, sottolineandone il ruolo fondamentale nella crescita dei giovani, specialmente in contesti difficili come quello del Rione Giostra. Secondo i due sacerdoti, discipline come il calcio offrono ai ragazzi un’importante occasione di formazione, trasmettendo principi essenziali come rispetto, lealtà, amicizia e impegno.

L’iniziativa rientra nell’impegno costante della Guardia di Finanza a favore delle fasce sociali più fragili, confermando il valore educativo e solidale che caratterizza l’operato del Corpo.

© Riproduzione riservata.

