La Polizia scopre 62 allacci abusivi in un condominio a Librino

La Polizia di Stato ha condotto un’operazione straordinaria nel quartiere di Librino, finalizzata a contrastare violazioni al codice della strada e furti di energia elettrica. L’intervento, disposto dal Questore di Catania, ha visto l’impiego dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, supportato da tecnici della società di distribuzione elettrica. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del X Reparto Mobile hanno garantito l’area per l’intera durata degli accertamenti.

I controlli si sono concentrati su un condominio di viale Moncada, suddiviso in due corpi, dove sono stati ispezionati 120 contatori. Le verifiche tecniche hanno rilevato 62 manomissioni, con cavi e interruttori differenziali deviati per creare allacci diretti alla rete elettrica. Gli operatori della ditta distributrice hanno confermato i casi di furto di energia, innescando le denunce per furto aggravato nei confronti dei responsabili, in attesa di conferma giudiziaria.

Gli allacci abusivi alimentavano apparecchiature ad alto consumo, tra cui climatizzatori, annullando i costi dei consumi e provocando un danno economico in fase di quantificazione. La manomissione dei dispositivi di sicurezza ha inoltre esposto gli inquilini a rischi di corto circuito e incendi. Terminati gli accertamenti, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza nel vano contatori.

Contestualmente, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato controlli veicolari lungo viale Moncada, identificando 120 persone e verificando 55 veicoli. Sono state elevate 13 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, tra cui assenza di assicurazione, mancata revisione, mancato uso del casco, guida senza patente e omissione di documenti. Ulteriori servizi di pattugliamento sono programmati nei prossimi giorni per garantire la sicurezza nel quartiere.

