Milazzo, opposizione al trasferimento del reparto di Medicina

A Milazzo prosegue l’opposizione al trasferimento del reparto di Medicina dall’ospedale “Fogliani” alla struttura “Cutroni Zodda” di Barcellona. Dopo l’intervento di Cittadinanzattiva-Tribunale del malato, che ha proposto soluzioni alternative per mantenere il reparto in città, la questione è stata nuovamente sollevata dai consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano.

I quattro esponenti dell’opposizione, in una lettera aperta indirizzata al direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, hanno chiesto di riconsiderare la decisione, evidenziando le ripercussioni che lo spostamento potrebbe avere sulla popolazione di Milazzo. Nel testo si sottolinea il “totale disinteresse della politica locale e regionale verso la sanità milazzese” e si definisce “penalizzante per la comunità milazzese lo spostamento, seppur temporaneo, della Medicina”.

La missiva si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione cittadina, già alimentata da associazioni e comitati locali che contestano l’allontanamento del reparto. Il dibattito rimane aperto e in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’Asp.

