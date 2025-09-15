Anziana trovata morta nello specchio d’acqua del Ringo a Messina

È stato rinvenuto questo pomeriggio il corpo senza vita di una donna di circa 80 anni nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Ringo, a Messina. A notarlo per primi sono stati alcuni pescatori della zona, che hanno immediatamente avvisato le autorità e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo sono giunti i sanitari, i quali hanno constatato il decesso, e gli agenti di Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le verifiche dovranno stabilire se la donna sia stata colpita da un malore improvviso o se si sia trattato di un gesto volontario.

La vittima risiedeva nella stessa area e, secondo quanto riferito, aveva manifestato in passato condizioni psicologiche fragili, che avevano destato attenzione e preoccupazione tra i residenti. Alcuni vicini avrebbero più volte segnalato il suo stato di solitudine e disagio.

Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire le ultime ore della donna, al fine di chiarire le circostanze che hanno portato al ritrovamento in mare. “Non abbiamo potuto fare altro che constatare il decesso” hanno riferito i sanitari intervenuti.

La Polizia di Stato, parallelamente, sta valutando ogni ipotesi per comprendere se l’episodio sia legato a cause naturali o a una scelta personale.

👁 Articolo letto 607 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.