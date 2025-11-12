All’IC Vittorino da Feltre di Catania il finale di “Stop alle dipendenze”

L’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania, scuola polo provinciale del progetto regionale @LAB School – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze, ospiterà la tappa conclusiva del contest provinciale “Stop alle dipendenze. Il coraggio della libertà”. L’iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione contro l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti, si terrà venerdì 14 novembre 2025, dalle 9.30, presso l’Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco. L’evento prevede interventi istituzionali, momenti artistici e testimonianze, oltre alla presentazione dei lavori realizzati dagli studenti della provincia.

Il programma sarà aperto dai saluti della dirigente scolastica Loredana Argentino, cui seguiranno gli interventi delle autorità locali e di Elena Ippoliti, rappresentante dell’Ufficio ONU per i Diritti Umani di Ginevra. Alle 10.30 è prevista la performance “300 grammi”, ideata dall’artista Igor Scalisi Palminteri insieme al musicista Angelo Sicurella.

Successivamente, alle 11.30, sarà presentata “Nesima”, una rappresentazione teatrale scritta e interpretata dagli studenti delle classi terze dell’istituto. L’opera, nata dal laboratorio “Giovani voci per il benessere” condotto dal regista Alessandro Ienzi, affronta il tema della dipendenza attraverso la storia di ragazzi che, dopo essere entrati in contatto con la droga, cercano di riconquistare libertà e serenità.

La cerimonia si concluderà alle 12.00 con la presentazione dei lavori artistici sul tema della prevenzione e con la proclamazione dei quattro vincitori del concorso. L’evento, presentato da Alessandro Ienzi, sarà trasmesso in diretta streaming da Lemov Studio. «L’arte – ha dichiarato la dirigente Argentino – è uno straordinario strumento di educazione ai diritti e agli stili di vita sani».

