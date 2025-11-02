Lega, vertici a Messina e Reggio per il Ponte sullo Stretto

I direttivi provinciali della Lega di Messina e Reggio Calabria si riuniranno domani, lunedì 3 novembre, alle ore 19.00, in sessione straordinaria per ribadire il sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. L’iniziativa, organizzata in contemporanea nelle due città, mira a confermare la volontà del partito di proseguire nel progetto nonostante il momentaneo blocco determinato dalla recente decisione della Corte dei Conti.

I segretari regionali della Lega Sicilia e Calabria, Nino Germanà e Filippo Mancuso, insieme ai coordinatori provinciali Davide Paratore, sindaco di Antillo, e all’onorevole Peppe Mattiani, hanno sottolineato che l’opera rappresenta “un’occasione di rilancio economico per i territori e un volano di crescita per l’intero Paese”. Durante le riunioni sono previsti due flash mob paralleli a Messina e Reggio Calabria a sostegno del progetto.

“Il Ponte sullo Stretto non è il Ponte di Salvini, ma il Ponte degli Italiani” hanno dichiarato gli esponenti del partito, aggiungendo che “il nostro leader ha lavorato con dedizione per garantire le condizioni necessarie alla realizzazione dell’opera e la copertura finanziaria, aspetti fondamentali anche di fronte al parere della magistratura contabile”. Secondo i rappresentanti della Lega, l’infrastruttura consentirà a Sicilia e Calabria di uscire dall’isolamento e di contribuire in modo determinante allo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia.

👁 Articolo letto 208 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.