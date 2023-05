Movida estiva a Messina, cosa cambia per i locali notturni

Messina, l’ordinanza del sindaco Basile per la movida estiva: cosa cambia per i locali notturni.

Dal 1° giugno al 30 settembre, sono state introdotte nuove regole per i locali notturni nelle zone più frequentate dalla movida messinese. Con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra i gestori dei locali, i residenti e gli avventori, il sindaco Federico Basile ha firmato l’ordinanza n. 105 del 30 maggio 2023. Questa nuova ordinanza, che modifica le linee guida e gli orari rispetto alla precedente n. 67 dell’aprile scorso, mira a proteggere l’intrattenimento dei giovani e l’attività commerciale, evitando che il comportamento irresponsabile di pochi danneggi la comunità.

L’estate messinese sarà caratterizzata da numerosi eventi e opportunità di divertimento, senza compromettere la tranquillità pubblica. Il sindaco Basile ha affermato: “Confidiamo nella collaborazione di tutti per garantire ai residenti e ai turisti una stagione estiva serena, assicurando la sicurezza e il decoro urbano”. La nuova ordinanza prevede alcune novità, tra cui la possibilità per i locali di organizzare attività musicali e danzanti anche il lunedì. Inoltre, i distributori automatici di bevande saranno tenuti a interrompere la distribuzione di bevande alcoliche dalle 23:00 alle 7:00. Dalle 19:00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente attraverso bicchieri monouso.

Per quanto riguarda gli orari di chiusura della musica, sarà consentita una tolleranza di 20 minuti per abbassare il volume e invitare i clienti ad uscire. Infine, i gestori dei locali pubblici dovranno provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e mantenere l’igiene e il decoro delle aree circostanti in collaborazione con l’amministrazione comunale e le società partecipate.

Di seguito sono riportati gli orari consentiti per l’emissione e l’immissione sonora nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo all’aperto:

Dal lunedì alla domenica, i pubblici esercizi con SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S. possono organizzare serate di intrattenimento musicale senza ballo dalle 21:00 all’01:00 del giorno successivo.

Dal lunedì alla domenica, i locali di pubblico spettacolo con licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. possono organizzare serate danzanti dalle 21:00 alle 03:00.

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, i pubblici esercizi con SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S. possono organizzare eventi musicali dalle 19:00 alle 21:00.

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, i locali di pubblico spettacolo con licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. possono organizzare eventi musicali e danzanti dalle 19:00 alle 21:00. Inoltre, è consentita l’emissione di musica di sottofondo che non causi disturbo nei pubblici esercizi durante tutti i giorni della settimana. Nello spazio all’aperto, sempre dal lunedì alla domenica, è permessa l’organizzazione di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico, come il karaoke, nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 23:30.

La nuova ordinanza ha l’obiettivo di conciliare il divertimento dei giovani con il rispetto per il riposo dei residenti e il mantenimento del decoro urbano. Si auspica la collaborazione di tutti per garantire una stagione estiva serena e sicura.

