Sanità nebroidea, la UIL FPL Messina evidenzia criticità e carenze

Un incontro promosso dalla Segreteria provinciale UIL FPL di Messina, guidata da Livio Andronico, si è svolto presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello per affrontare le problematiche del personale sanitario. La riunione ha rappresentato un momento di confronto su questioni rilevanti come il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 2022/2024, la scelta del sindacato di non sottoscriverlo e le criticità riscontrate nel presidio ospedaliero e nel distretto sanitario della città nebroidea.

Durante il dibattito sono emerse diverse segnalazioni da parte dei lavoratori, che hanno evidenziato carenze di personale, insufficiente presenza di medici specialisti in alcuni reparti, difficoltà nel garantire un’assistenza continua e adeguata alla popolazione e un crescente sovraccarico di lavoro per gli operatori.

Livio Andronico ha dichiarato che “dire no al contratto 2022/2024 è stato un atto di responsabilità e coraggio. I diritti dei lavoratori restano una priorità per la UIL FPL, che continuerà a proporre soluzioni concrete alle criticità riscontrate. Il sindacato è e resterà al fianco del presidio di Sant’Agata e del territorio nebroideo”.

All’incontro ha partecipato anche il coordinatore dell’Area Medica provinciale, Paolo Todaro, indicato come punto di riferimento per i professionisti del settore. La Segreteria UIL FPL ha espresso gratitudine ai lavoratori presenti, invitandoli alla collaborazione per garantire il diritto alla salute e condizioni di lavoro adeguate.

La delegazione sindacale ha inoltre partecipato all’inaugurazione della nuova REMS di Naso, dove la UIL FPL rappresenta la maggioranza del personale, con risultati già conseguiti in termini di nuove assunzioni e potenziamento dei servizi.

